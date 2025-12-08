Última reunión del Consejo de Mayo antes de las sesiones extraordinarias en el Congreso: los detalles

La reunión clave se llevará a cabo a las 13:30 horas en Casa Rosada, donde el informe será recibido por el jefe de Gabinete. El grupo de trabajo, integrado por representantes del Congreso, sindicatos, empresas y gobernadores, presentará proyectos alineados con los diez puntos del Pacto de Mayo de 2024. No obstante, temas como la reforma previsional y el reordenamiento de la coparticipación federal quedarán afuera de este período y serán tratados a lo largo de 2026.