ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MAYO ANTES DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS EN EL CONGRESO: LOS DETALLES
El encuentro tendrá lugar este martes 9, en la previa a la discusión de las reformas libertarias en el Palacio Legislativo. Todos los detalles.
El Consejo de Mayo concretará este martes 9 de diciembre su última reunión para hacer la entrega formal al Gobierno de su informe final, que incluye proyectos de ley terminados sobre reformas cruciales como la laboral, tributaria y educativa. Este paso se da a pocas horas del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, convocadas por el presidente Javier Milei.
Las sesiones extraordinarias comenzarán el miércoles 10 de diciembre y se extenderán hasta el 30 de este mes. Sin embargo, trascendió que el Gobierno ya prevé un nuevo llamado a los legisladores para una segunda quincena de enero, dado que se estima que el tiempo no será suficiente para asegurar la aprobación de la totalidad de las reformas.
La reunión clave se llevará a cabo a las 13:30 horas en Casa Rosada, donde el informe será recibido por el jefe de Gabinete. El grupo de trabajo, integrado por representantes del Congreso, sindicatos, empresas y gobernadores, presentará proyectos alineados con los diez puntos del Pacto de Mayo de 2024. No obstante, temas como la reforma previsional y el reordenamiento de la coparticipación federal quedarán afuera de este período y serán tratados a lo largo de 2026.
Las reformas que se vienen
El borrador de la reforma laboral ya está en manos del oficialismo en el Congreso, que lo distribuyó entre senadores propios y aliados. El texto es extenso y detallado: abarca 109 páginas, 182 artículos y 25 capítulos. Sus trece puntos clave incluyen modificaciones sustanciales en aspectos como las vacaciones, indemnizaciones por despido, ultraactividad, beneficios sociales, tercerización, horas extra, y la creación de un fondo de asistencia laboral.
Por su parte, la reforma educativa también ha generado movimientos. Si bien aún no se conoce un borrador de la reforma tributaria, el texto educativo fue filtrado a los medios, generando quejas por parte de los miembros del Consejo.
El borrador de 34 páginas y 136 artículos busca derogar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006, manteniendo la Ley de Educación Superior, y habilita la educación en el hogar, híbrida y a distancia. Además, la propuesta permitiría planes de estudios diseñados por cada escuela y declararía la «esencialidad» de la educación básica, garantizando la continuidad del servicio ante cualquier medida de fuerza.