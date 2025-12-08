HORROR EN CÓRDOBA: LA IMPACTANTE FRASE DE LA MUJER QUE CONVIVÍA CON EL CADÁVER DE SU HIJA OCULTO BAJO LA CAMA

La frase que repetía la mujer acusada de convivir con el cuerpo de su hija (Foto: gentileza El Doce)

Un episodio estremecedor sacudió a Córdoba cuando una mujer de 64 años fue detenida el sábado por la noche en Villa Rumipal luego de que la Policía encontrara, oculto bajo una cama, el cadáver de su hija de 22 años.

Los familiares contaron a Noticiero Doce que, cada vez que le preguntaban por el paradero de su hija, la mujer repetía la misma frase: “Está en casa, está durmiendo”. Incluso señalaron que la madre mantiene la creencia de que la joven —ya fallecida— está durmiendo.

En Noticiero Doce, Román, primo de la joven fallecida y vecino de ambas mujeres, explicó: “Mi primita tuvo una falla cardíaca y mi tía nunca se dio cuenta. Yo creo que ella sigue sin darse cuenta de lo que pasó”.

También señaló que su prima era no vidente y tenía autismo, mientras que su tía convivía con un diagnóstico de bipolaridad.

Qué se sabe hasta ahora del caso

El episodio tuvo lugar en la casa que una mujer compartía con su hija en el barrio El Torreón. La intervención policial se produjo después de que varios vecinos alertaran por la ausencia de la joven y por fuertes olores que provenían de la vivienda.

Villa Rumipal, donde ocurrió el hecho (Foto: gentileza El Doce).

“Empezamos a sentir un olor muy feo. Fui a verla, a consultarle, y ahí empecé a atar cabos, porque a la nena no la vi ni la escuché”, relató el primo en diálogo con Noticiero Doce.

Al ingresar a una de las habitaciones, los efectivos hallaron el cuerpo semidesnudo de la joven oculto debajo de la cama. Llevaba varios días fallecida.

La zona fue rápidamente acordonada y se convocó a la Policía Judicial para realizar peritajes. La madre quedó inicialmente detenida por orden judicial, aunque luego fue trasladada a un hospital, donde continúa internada.