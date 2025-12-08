EL GOBIERNO VOLVIÓ A RECLAMAR POR LA LIBERACIÓN DEL GENDARME NAHUEL GALLO: «DESAPARICIÓN FORZADA»

Se cumple un año de que el gendarme Nahuel Gallo fue detenido arbitrariamente en Venezuela. Por ello, Cancillería y el Ministerio de Seguridad emitieron un comunicado en conjunto para reclamar por su liberación, sin hacer ningún tipo de mención a Nicolás Maduro.

En el escrito, comenzaron indicando: «Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional».

Y añadieron: «La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas».

«Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional«, manifestaron.

Seguidamente, detallaron que «la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación».