EL GOBIERNO VOLVIÓ A RECLAMAR POR LA LIBERACIÓN DEL GENDARME NAHUEL GALLO: «DESAPARICIÓN FORZADA»
Al cumplirse un año del secuestro del gendarme argentino en Venezuela, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad emitieron un comunicado por su situación.
Seguidamente, detallaron que «la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación».
Finalmente, reiteraron el pedido de liberación para el gendarme: «El Gobierno argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país».