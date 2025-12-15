UNA NENA DE 5 AÑOS ESTÁ GRAVE TRAS HABER SIDO ATROPELLADA POR UN PATRULLERO EN PILAR

Una nena de 5 años está internada grave tras haber sido atropellada por un patrullero de la Policía Bonaerense. El hecho ocurrió en la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar, en plena tarde del domingo.

Según la información a la que accedió a TN, el vehículo era manejado por la calle Salta al 1500 por una mujer policía que iba hablando por teléfono cuando ocurrió el hecho.

La pequeña recibió varios golpes en la cabeza, tiene complicados los pulmones y está en terapia intensiva.

Un patrullero dela Policía Bonaerense provocó el accidente. (Foto: gentileza 0221.)

Mar del plata: un conductor que iba en moto atropelló a una nena de 13 años que andaba en bicicleta y huyó

Emma, una nena de 13 años que andaba en bicicleta, fue atropellada por una moto que iba a toda velocidad circulando por el barrio 2 de abril, en Mar del Plata. Tras el hecho, el conductor huyó.

Las cámaras de seguridad registraron la dramática secuencia ocurrida este sábado por la tarde, donde se ve como una moto impacta con la nena y su bicicleta sale volando.

Los vecinos salieron de inmediato a asistir a Emma, quien tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil. Está internada y pelea por su vida, aunque su estado de salud es reservado.

Según informó el medio local 0223, los familiares de Emma declararon que el conductor volvió a ver cómo estaba, pero que no la ayudó. “La dejaron tirada”, denunciaron.

Además, la tía de la nena agregó: “La moto en la que andaba es una naranja con gris y es robada. Estas cuestiones se repiten».