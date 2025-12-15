RESISTENCIA JURÓ JUEZA SUPLENTE DEL JUZGADO DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA Nº 1
En una ceremonia realizada en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia juró Patricia Noemí Zamudio como jueza suplente del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1 de Resistencia.
La ceremonia estuvo a cargo de la presidenta del STJ, Emilia Valle, junto a sus pares Enrique Varela, Iride Isabel María Grillo y Víctor del Río; el procurador general Jorge Canteros y la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirz.
También asistieron la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, Fabiana Bardiani; la vicepresidenta del Consejo de la Abogacía de Resistencia, Ethel Gómez integrantes del Poder Judicial, representantes de gremios judiciales, familiares, amigos y público en general.