PARA EL PERÍODO 2026 CÁMARAS DEL CRIMEN DE RESISTENCIA RENOVARON AUTORIDADES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Las tres cámaras del Crimen de Resistencia realizaron el acto de renovación de autoridades para el período 2026 con la presencia de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, y el juez Víctor del Río. También asistieron integrantes de las tres Cámaras.
Los organismos quedaron conformados de la siguiente manera:
– Cámara Primera: Glenda Laura Vidarte (presidenta), Natalia Kuray y Héctor Sandoval.
– Cámara Segunda: Dolly Roxana de los Ángeles Fernández (presidenta), Julieta Dansey y Cristina Pisarello.
– Cámara Tercera: María Virginia Ise (presidenta), Lorena Padován y Ernesto Azcona.