COMUNICADO EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA FORTALECE EL ACCESO A JUSTICIA CON LA LABOR DE LOS DEFENSORES ITINERANTES

El Ministerio Público de la Defensa informa a la comunidad sobre las actividades de asesoramiento jurídico realizadas por los Defensores Itinerantes, en el marco de la política institucional orientada a garantizar una justicia accesible.

En el transcurso del corriente año, la defensora oficial Nº 2, María Alejandra Recchia y la defensora oficial Nº 3, María Gabriela Rosello Brajovich, ambas de la Primera Circunscripción Judicial, se trasladaron a las localidades de Cote Lai, General Vedia, La Verde, Lapachito, La Leonesa, Las Palmas, Puerto Eva Perón, Presidencia de la Plaza, Basail, Makallé e Isla del Cerrito -en dos oportunidades- donde brindaron atención jurídica gratuita a un total de 143 usuarios y usuarias. Las consultas versaron sobre diversas problemáticas: procesos judiciales y el acompañamiento para el inicio de trámites y gestiones, entre otras.

Por su parte, el defensor oficial Nº 2 de la cuarta circunscripción judicial, Lucas Y. Murad Ibrahim, se trasladó a las localidades de Gancedo, General Pinedo, Hermoso Campo, Las Breñas y Corzuela, donde otorgó asesoramiento para el inicio de actuaciones, la defensa de derechos y de garantías constitucionales; asimismo canalizó consultas de vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad.

El MPD destaca que estas actividades fueron posibles gracias a la colaboración de la inspectora de Justicia de Paz y Faltas, Flavia G. Suárez, como también de magistrados y agentes de los juzgados de Paz y Faltas de las localidades visitadas, quienes prestaron apoyo tanto en la difusión previa de las jornadas como en la provisión de espacios adecuados para las entrevistas y la atención ordenada de los ciudadanos.

Estas acciones reflejan el compromiso permanente con la prestación de un servicio de justicia inclusivo, descentralizado y orientado a quienes más lo necesitan, asegurando que el acceso a la defensa pública no dependa de la distancia geográfica ni de las condiciones socioeconómicas de las personas.

El organismo reafirma su voluntad de continuar ampliando las estrategias de territorialidad y cercanía, profundizando su presencia en todas las circunscripciones judiciales de la provincia.