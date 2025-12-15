NAIDENOFF CELEBRÓ LA NUEVA NOMINACIÓN MUNDIAL DE GLORIA CISNEROS, EJEMPLO DE VOCACIÓN Y COMPROMISO EDUCATIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La maestra rural chaqueña Gloria Cisneros fue seleccionada por segundo año consecutivo como candidata a la mejor docente del mundo por el organismo internacional de la Fundación Varkey, en colaboración con la UNESCO. La ministra Sofía Naidenoff felicitó en persona a la docente de la EEP N° 793 del paraje La Sara, jurisdicción de Taco Pozo, compartió su alegría y agradeció su compromiso por dejar en alto a la educación chaqueña.

La ministra de Educación de la Provincia, Sofía Naidenoff, junto al gabinete educativo, recibió este lunes a la mañana a la maestra de la Escuela de Educación Primaria (EEP) N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, de paraje La Sara, de Taco Pozo, Gloria Cisneros, que una vez más es noticia nacional por haber sido seleccionada como candidata a ser la mejor docente del mundo por segundo año consecutivo. Fue elegida entre 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026, y tiene posibilidades de representar a la Argentina, junto al profesor porteño Miguel Alejandro Rodríguez; y de ganar un millón de dólares con el fin de fortalecer su trabajo pedagógico en su comunidad.

Cabe señalar que este premio fue creado por la Fundación Varkey en colaboración con la UNESCO para reconocer a docentes excepcionales que hayan realizado aportes destacados a la profesión y para visibilizar el rol fundamental que los educadores desempeñan en la sociedad.

Naidenoff: “Es una alegría inmensa”

La ministra Naidenoff felicitó de manera personal a la docente Gloria, comentando que ella se enteró el viernes que la maestra rural de Taco Pozo fue propuesta nuevamente, destacando la importante ponderación que logró su trabajo el año pasado “que no ganó por poco”. “Me avisaron desde la Fundación Varkey mientras viajábamos con el gobernador. Para mí es una alegría inmensa, ojalá en esta oportunidad lo gane”, manifestó.

La titular educativa dialogó con Gloria, quien estuvo acompañada de la referente pedagógica de Fundación Varkey, Pamela Gonzalez, quién transmitió sus vivencias en este año en el que el primer reconocimiento potenció a toda la comunidad educativa. Además instó a la docente rural a que socialice sus prácticas cotidianas y experiencias con otras escuelas para que las buenas prácticas se propaguen.

Por su parte, Gloria Cisneros, expresó que este reconocimiento a su labor docente, “es posible gracias a los niños, a las familias; porque cotidianamente y de manera creativa trabajan dinámicas donde muestran lo que hacen, que se caracterizan por la predisposición y el compromiso en responder a las actividades que nosotros proponemos. El maestro propone, la comunidad acompaña y los niños lo hacen”, destacó.

La docente destacada agradeció el recibimiento de la ministra Sofía Naidenoff, y sus felicitaciones por haber sido seleccionada entre los 50 finalistas de Global Teacher Prize. “Estoy muy contenta, muy emocionada y agradecida por todas las palabras de aliento y felicitación por parte de la ministra y todo su equipo”.

“El Global Teacher Prize reconoce a los mejores docentes de todo el mundo y la Fundación Varkey nos dió la posibilidad de dar a conocer nuestra historia. Así es que tras un análisis quedamos seleccionados entre los 50 finalistas a nivel mundial”, señaló la docente, que es personal único en su escuela (es directora, maestra, cuidadora, administradora y líder comunitaria), y que semana a semana viaja dos horas en su moto para concurrir a la institución, atravesando caminos de tierra y condiciones extremas propias de El Impenetrable. “Soy personal único en la escuela donde trabajo, desde allí realizo todas las tareas que implican estar al frente de una institución educativa. Además, desarrolló proyectos comunitarios, fortaleciendo las trayectorias escolares de todos los niños a mi cargo”, comentó.

“Además, hemos logrado innovar la educación a través de la tecnología con varias plataformas digitales y el ingreso de la inteligencia artificial”, detalló Cisneros. “También, participamos de propuestas de promoción pedagógica a nivel provincial, regional y nacional”, señaló, explicando que “los diferentes proyectos que implementamos, los niños lo viven con la mayor alegría, porque los inserta en un mundo diferente al que ellos viven, un lugar donde a veces no tienen luz o televisión, pueden expandir sus conocimientos, mirar más allá del monte. Lo viven con mucho entusiasmo y disposición”, relató Cisneros.

En ese marco indicó que uno de los proyectos es “La biblioteca en mi casa”, mediante el cual la docente junto a las familias de los niños creó una biblioteca en cada hogar, permitiendo que cada estudiante rural tenga libros al alcance de su mano. Este proyecto fue reconocido como una de las buenas prácticas docentes a nivel nacional. Además, ha escolarizado a todos los niños de los parajes a su cargo, recorriéndolos uno por uno para integrarlos al sistema educativo, y ha conseguido becas para sus 15 alumnos actuales y unos 35 estudiantes más que viven en Taco Pozo, gracias a acuerdos que ella misma gestionó con ONG y donantes.

Además en este año, sumó a sus estudiantes al Programa Puño y Letra, con la Fundación Mira que promueve la comunicación con estudiantes de otras escuelas rurales del país a través del intercambio de cartas escritas a mano, en el que los niños comparten cuentos, anécdotas de la zona.

“Esta nominación es muy importante en mi carrera, es el reconocimiento a todo el trabajo silencioso que hacemos para mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes, es una gran satisfacción”, sostuvo Cisneros.

En cuanto a qué destinaría el dinero en caso de ganar el premio del Global Teacher Prize, Cisneros señaló que tiene previsto invertir para garantizar que los niños tengan buena provisión de agua en la Escuela. Además, realizar la residencia estudiantil, que va a permitir que los niños rurales que egresan puedan continuar sus estudios terciarios”.

Naidenoff estuvo acompañada por las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk; de Descentralización Educativa, Marta Fassano; de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar, y de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti; el presidente del Consejo de Educación de la Provincia, Omar Maggio; y la directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia.

