TRAGEDIA EN JUJUY: UN JOVEN MURIÓ LUEGO DE TIRARSE AL RÍO PARA RESCATAR A DOS NENES QUE SE ESTABAN AHOGANDO

Un joven perdió la vida en el río Lavayén. (Foto: gentileza Jujuy Al Día)

Un joven se encontraba en el río Lavayén compartiendo el día con sus familiares cuando descubrió que dos nenes se estaban ahogando: enseguida se tiró al agua, los rescató, pero murió luego de caer en un pozo.

El trágico episodio ocurrió durante la tarde del sábado en la zona conocida como El Lobatón de la localidad de Rodeíto, Jujuy.

Según los primeros datos aportados por la Policía, el joven —cuya identidad aún no fue confirmada— se encontraba compartiendo el día con familiares y amigos cuando advirtió que dos menores pedían auxilio al no poder salir de la corriente que cada vez los arrastraba más.

Ante esta situación se lanzó al agua y logró ponerlos a salvo. Sin embargo, minutos después, fue arrastrado hacia un sector de mayor profundidad del río, donde cayó en un pozo del que no pudo salir.

La policía de Jujuy intervino en el caso. (Foto: gentileza Todo Jujuy).

El joven desapareció de la superficie y no logró regresar a la orilla, de acuerdo a lo informado por el fiscal a cargo de la investigación.

De acuerdo al parte oficial, personal policial del Destacamento Lobatón fue alertado por un hombre que solicitó ayuda tras alertar que su amigo se había ahogado.

Ante la situación, se desplegó un operativo de búsqueda en el cauce del río que contó con la intervención de efectivos de la Comisaría Seccional 53 de Rodeíto, personal de la Policía Rural de El Lobatón, la Delegación Comunal y Bomberos Voluntarios.

Luego de aproximadamente una hora de rastrillajes, cerca de las 19:30, los equipos de rescate encontraron el cuerpo del chico.

Si bien en el lugar se le practicaron maniobras de RCP, aunque lamentablemente ya no tenía signos vitales. Personal del SAME que estaba presente en el lugar, finalmente, constató el fallecimiento.

Ahora, las autoridades locales continúan realizando tareas para establecer con precisión las circunstancias del fatal desenlace.