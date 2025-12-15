SECUESTRAN ARMAS Y MUNICIONES EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento se realizó durante tareas investigativas. Un hombre fue identificado y se incautaron armas de fuego, blancas y otros elementos.

Este lunes al mediodía, personal de la Comisaría Cuarta Metropolitana llevó adelante un procedimiento en la Terminal de Ómnibus de Resistencia, mientras realizaba tareas investigativas y relevamiento de material fílmico en el lugar.

Durante el operativo, los efectivos observaron a un hombre que se desplazaba con una mochila, mostrando una actitud nerviosa y manipulando de manera constante el cierre. Ante esta situación, los policías se acercaron para identificarlo y, en presencia de un testigo, le solicitaron que exhibiera el contenido de sus pertenencias.

Al revisar la mochila, se secuestró un arma de fuego de fabricación casera tipo pistolón, cartuchos de distintos calibres, dos armas blancas, varios blíster de pastillas, teléfonos celulares y prendas de vestir, entre otros elementos.

Todo lo incautado fue secuestrado en el lugar y se labraron las actuaciones correspondientes, continuando con las diligencias de rigor.

