FINALIZÓ LA LIGA CLAUSURA CASTELENSE DE HANDBALL 2025
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Con gran participación y entusiasmo, llegó a su cierre la Liga Castelense de Handball 2025, un torneo que dio inicio en el mes de agosto y contó con la participación de 8 equipos masculinos y 9 equipos femeninos, en la categoría libre.
Esta competencia reunió a equipos de Sáenz Peña, Villa Ángela, Comandancia Frías y Juan José Castelli, fortaleciendo el crecimiento, la integración regional y el desarrollo del handball .
Definiciones – Domingo 14
Categoría Femenino
1° puesto: Villa Ángela
2° puesto: Sportivo Cultural A
3° puesto: Sarmiento
Categoría Masculino
1° puesto: Los de Siempre
2° puesto: Villa Ángela
3° puesto: Los Chimi
Acto de premiación
El cierre del torneo contó con la presencia del intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el subsecretario de Deportes Roberto Scheffer y el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero, quienes realizaron la entrega de trofeos y reconocimientos a los equipos destacados .
Felicitaciones a todos los equipos, jugadores, cuerpos técnicos y organizadores por una temporada exitosa que continúa impulsando el deporte y consolidando al handball como una disciplina en constante crecimiento en la región.