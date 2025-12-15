EN COLONIA BENÍTEZ JUSTICIA DE FALTAS CAPACITÓ A QUIENES INTEGRARÁN EL GRUPO «LINCE»

La jueza de faltas de Resistencia, Marcela Cortés, capacitó a un centenar de cursantes de la División Grupo Motorizado Lince de la Policía del Chaco respecto sobre distintas normativas del Código Contravencional Ley 850 J, Código Penal y Código Procesal Penal del Chaco. Analizó las atribuciones del personal policial sobre requisas y secuestros impostergables, actas de secuestros, operativos de motocicletas e intervención inmediata ante situaciones de crisis por consumo problemático, entre otros temas.

En la jornada jornada que tuvo lugar en el Polígono de Colonia Benítez para quienes integrarán el nuevo Departamento de Operaciones Estratégicas Lince también participaron el comisario general Nelson Marcelo Alvarenga, comisario inspector Julio Denis Saavedara, comisario principal Víctor Daniel Encina, comisario Ramón Miguel Ángel Sandoval y los ayudantes fiscales Cristian Barreto, Vanesa González, Yanina Candia y Christian Velazco.