LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, AVANZÓ CON TAREAS DE LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE LA BANQUINA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA CIUDAD

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, avanzó con tareas de limpieza y ordenamiento de la banquina sobre el acceso principal a la ciudad, cercano al camenterio local, en un sector donde vecinos habían arrojado ramas y escombros, obstaculizando el libre tránsito 🚧🧹.
Estas acciones se llevaron adelante luego de reiterados llamados de atención por el incumplimiento de las normativas vigentes, que prohíben el depósito de residuos en espacios públicos ❌♻️. Desde el Municipio se recuerda la importancia de respetar las normas y colaborar con el cuidado y la seguridad de los accesos a la ciudad, manteniéndolos limpios y en condiciones para todos los vecinos.

