LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, AVANZÓ CON TAREAS DE LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE LA BANQUINA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA CIUDAD

Estas acciones se llevaron adelante luego de reiterados llamados de atención por el incumplimiento de las normativas vigentes, que prohíben el depósito de residuos en espacios públicos. Desde el Municipio se recuerda la importancia de respetar las normas y colaborar con el cuidado y la seguridad de los accesos a la ciudad, manteniéndolos limpios y en condiciones para todos los vecinos.