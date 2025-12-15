A PRUEBA DE FUEGO EFECTIVOS RESCATARON A DOS PERSONAS DE UN INCENDIO EN RESISTENCIA

Los efectivos atravesaron las llamas para rescatar a las personas. Una de ellas presentaba una discapacidad.

Esta siesta, los agentes de la división Patrulla Preventiva y la Comisaría Primera Metropolitana fueron hasta avenida Vélez Sarsfield al 1000, donde un incendio puso en riesgo a un padre y su hija. Dos efectivos atravesaron las llamas para rescatar al hombre de 64 años que tenía una discapacidad y a su hija de 27. Los bomberos llegaron al poco tiempo y sofocaron el incendio.

El Sargento de la Comisaría Primera y el Cabo Primero de la División Patrulla Preventiva inhalaron un poco de humo, pero estaban fuera de peligro al igual que las dos personas que habían rescatado. Los bomberos siguieron con las tareas para extinguir el fuego.

Relacionado