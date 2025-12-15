TRAS EL TRIUNFO ELECTORAL, JAVIER MILEI RECIBIRÁ EN CASA ROSADA A JOSÉ ANTONIO KAST
El encuentro se realizará este martes al mediodía, tras el triunfo del ultraderechista en el balotaje, donde se impuso con el 58,17% de los votos.
Javier Milei recibirá el martes al mediodía, en la Casa Rosada, al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien derrotó en el balotaje a la candidata Jeannette Jara.
El dirigente del Partido Republicano llegará al país tras imponerse en el balotaje presidencial con el 58,17% de los votos, según los resultados oficiales, frente al 41,83% obtenido por la candidata del oficialismo.
La campaña del referente de la ultraderecha chilena se apoyó en tres ejes centrales: el combate a la inseguridad y el narcotráfico, la lucha contra la inmigración ilegal y una propuesta económica orientada a reformular el rol del Estado. «Vamos a restablecer el respeto a la ley. Aquí ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo», afirmó tras conocerse los resultados, durante su discurso en el barrio de Las Condes.
En esa misma intervención, el mandatario electo envió señales de unidad hacia el arco de la derecha chilena, saludando a Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario; y a Evelyn Matthei, exalcaldesa de Providencia y referente de la centroderecha, quienes lo respaldaron luego de la primera vuelta.
El presidente electo también buscó ampliar su mensaje más allá de su espacio político: «Un Gobierno no se construye solo con los partidarios. Puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros», expresó. Al tiempo que llamó a evitar cualquier forma de agresión: «No necesitamos atacar a nadie, porque nuestras ideas son mejores», concluyó.
Javier Milei, exultante con «el aplastante triunfo» de su «amigo» José Antonio Kast en Chile
Tras conocerse los resultados del balotaje en Chile, que tuvo como ganador al ultraderechista José Antonio Kast, el mandatario argentino lo saludó exultante a través de su cuenta de X. En este sentido, por un lado, Javier Milei utilizó su cuenta de X para manifestar su entusiasmo, celebrando «el aplastante triunfo de su amigo» Kast.
El mandatario argentino enmarcó la victoria en una lucha regional más amplia, y sentenció: «Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI».
Paralelamente al mensaje del Presidente, la Cancillería argentina emitió un comunicado oficial que felicitó al pueblo chileno y enfatizó la visión estratégica compartida con la nueva gestión. El texto destacó la voluntad de Buenos Aires de trabajar conjuntamente con Santiago y los países socios de la región en la defensa de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos, y subrayó la necesidad de promover el crecimiento económico.
Al respecto, el Gobierno argentino transmite su “disposición para comenzar a dialogar con las nuevas autoridades en materias prioritarias para ambos países, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, la promoción del comercio y las inversiones y la cooperación en sectores clave de la economía”.
El Ejecutivo nacional concluyó con una declaración de principios que posiciona a ambos países: “La Argentina confía en que el fortalecimiento de la relación bilateral se convertirá en un nuevo faro de libertad desde el Cono Sur para la región y para el mundo”.