UNA MUJER FUE INTERNADA DE URGENCIA TRAS UN PELIGROSO JUEGO SEXUAL: LA IMPACTANTE IMAGEN DE LA RADIOGRAFÍA

Una mujer tuvo que recibir asistencia médica tras sufrir un accidente con un juguete sexual. El dramático episodio ocurrió en Brasil y el médico que la atendió alertó a la comunidad sobre los peligros de esas prácticas sexuales y cómo prevenirlos.

En este caso, la mujer se había colocado un plug anal, pero en medio del acto sexual el juguete le provocó una grave herida. Tras el mal momento, fue de inmediato a una guardia médica.

La mujer fue atendida por el doctor Daniel Brosco, cirujano coloproctólogo, quién le realizó una radiografía en la cual se puede observar con claridad el juguete sexual dentro de su cuerpo. Como consecuencia, la paciente tuvo que ser internada para que puedan extirpárselo, aunque no requirió cirugía.

Según explicó el especialista a través de las redes sociales, la mujer experimentó un momento de mucha “excitación” que provocó el accidente. No es la primera vez que le toca atender una urgencia de este tipo, el médico contó que en el último tiempo le tocó tratar a cuatro pacientes con causas similares.

La radiografía en la cual se puede observar el juguete sexual dentro del cuerpo de la paciente. (Foto: gentileza G1)

¿Qué es un plug anal y para qué se usa?

El plug anal es un juguete sexual que, como indica su nombre, está diseñado para ser introducido en el ano. Puede tener diferentes formatos y funciones, pero un detalle muy importante es que vienen con un tope, justamente para evitar que suba hacia el recto. En el caso de esta paciente, el tope no fue suficiente.

Se utiliza para estimular la región anal durante las relaciones sexuales, pero también como dilatador. En el segundo caso, es utilizado durante horas para expandir los músculos y facilitar el sexo anal. Pero esta función es desaconsejada por el Dr. Brosco.

Plug anal. (Foto: ilustrativa/Freepik)

“Tenemos que pensar que el esfínter, la región donde se encuentran estos tapones, es el responsable de la continencia fecal. Si una persona usa esto durante mucho tiempo, los músculos se aflojan y la persona tiene incontinencia fecal. En otras palabras, no puedes retener las heces”, indicó el especialista en un vido difundido por el portal brasileño G1.

El médico explicó que pueden utilizarse, pero con precaución. Aconseja elegir aquellos que tengan candados o cuerdas de seguridad, que les impidan ascender y que ayuden a controlar hasta dónde puede llegar el juguete.

También remarcó la importancia de utilizar para estas prácticas juguetes sexuales que se venden en tiendas especializadas, ya que tienen anatomías y materiales que previenen lesiones graves. El caso de la paciente es el claro ejemplo de ello, ya que el plug que había utilizado cumplía con estas condiciones y por eso era poco probable que provocara una perforación de la pared intestinal.