LOLA VIAJÓ DE TRES ISLETAS A BRASIL ¿CÓMO HACER PARA IR AL EXTERIOR CON TU MASCOTA?

Este jueves, desde el Senasa, dieron a conocer la historia de Lola, una perrita caniche que viajó con su familia desde Tres Isletas hacia Itapema, Brasil, para pasar sus vacaciones.

A sus 14 años, la mascota llegó al país vecino gracias a la gestión del Certificado Veterinario Internacional (CVI) desde la ciudad de Sáenz Peña. Ahora puede disfrutar de las playas y el sol con sus seres queridos.

Ante ello, si queres viajar con tu mascota al exterior, deberás seguir algunos pasos para iniciar la autogestión del CVI, en mascotas.senasa.gob.ar

La gestión es simple: se puede realizar con anticipación, de forma online (por autogestión o completamente digital según el destino), sin necesidad de ir con la mascota hasta la oficina y sin intermediarios.

Para destinos frecuentes, como Uruguay, Paraguay y Brasil, se puede anticipar el trámite a la temporada, ya que una vez emitido el CVI, éste tiene una validez de 60 días para viajar, siempre que la vacuna antirrábica se encuentre vigente. Todo el detalle sobre las preguntas frecuentes de usuarios y los costos del trámite se encuentra disponible en la página web del Senasa.

Ante cualquier duda específica, las personas interesadas pueden consultar el portal de información para el traslado de mascotas o comunicarse a través de los canales para obtener la información que necesiten: