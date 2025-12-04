BARRANQUERAS DEMORARON A UN JOVEN QUE SUSTRAJO UNA BOMBA DE AGUA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Jueza de Faltas dispuso la notificación del Acta Contravencional al joven por infracción al artículo 60 del Código de Faltas de la provincia.

Este jueves por la mañana, efectivos de la Comisaría Tercera, junto con personal de la Guardia Urbana Municipal, intervinieron en un incidente ocurrido en la intersección de la avenida Edison y pasaje Ceibo, donde un joven de 21 años se encontraba molestando a los transeúntes.

Tras un llamado al 911, los agentes acudieron al lugar y procedieron a su conducción. Durante la intervención, constataron que el joven llevaba una bomba de agua de 1/2 HP cuya procedencia no pudo justificar. Por tal motivo, se procedió al secuestro del artefacto y se iniciaron actuaciones judiciales con carácter de Investigación Actuada para determinar su origen.

