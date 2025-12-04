RESISTENCIA RECUPERAN HERRAMIENTAS ROBADAS DE UNA ESCUELA TÉCNICA

Los agentes encontraron buscapolos, un cosímetro y multímetros que habían sido robados del establecimiento educativo.

Este miércoles por la noche, efectivos de la Comisaría Sexta lograron recuperar varias herramientas que habían sido robadas de la Escuela Técnica ubicada sobre avenida Hernandarias.

El procedimiento se inició luego de que la Comisaría Decimocuarta informara que un hombre estaría intentando vender elementos similares a los sustraídos. El personal se dirigió a la zona de Brasilia y Echeverría, donde supuestamente merodeaba el sujeto. Si bien no pudieron localizarlo, durante el recorrido encontraron entre las malezas de un descampado dos buscapolos, un cosímetro y dos multímetros.

Todo lo recuperado fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía en turno, mientras los agentes continúan trabajando para identificar al responsable del hecho.

