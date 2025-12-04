COMPROMISO CUMPLIDO: LA LIGA CHAQUEÑA YA TIENE SU PREDIO PROPIO, TRAS 100 AÑOS DE HISTORIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero inauguró este jueves el nuevo predio Deportivo Aeropuerto de la Liga Chaqueña, en el marco de los festejos por los 100 años de la institución, un espacio destinado a la Liga que formará parte del polo deportivo proyectado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Resistencia.

“Son 100 años de espera, de lucha y de mucho trabajo por parte de la Liga Chaqueña. Para nosotros es un honor cumplirles el sueño de contar con un lugar propio para desarrollar sus actividades deportivas”, destacó el gobernador, acompañado por Raúl Mosqueda, de la Liga Chaqueña de Fútbol, la secretaria general de la gobernación, Carolina Meiriño; el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez y el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud. Además, anunció que esta noche, durante los actos por el centenario, se firmará el convenio de entrega del predio.

El espacio cuenta con tres canchas de fútbol con arcos, donde el Ecoequipo de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial realizó trabajos de mantenimiento. A partir de ahora, los diferentes clubes de la provincia podrán utilizar el lugar para entrenamientos, competencias y actividades deportivas y recreativas.

Zdero recordó que este proyecto comenzó a gestionarse a principios de año y subrayó que “cada árbol, cada ladrillo y cada granito de arena que se sume será parte de la historia de esfuerzo y crecimiento de la Liga”. Además, adelantó que se continuará trabajando de manera conjunta para ejecutar el cerramiento, sanitarios y vestuarios, con el objetivo de poner el predio en las mejores condiciones.

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, remarcó que la entrega del predio representa “el cumplimiento de un compromiso asumido por el gobernador”, y señaló que este espacio ayudará a cubrir la alta demanda de partidos, especialmente en las categorías formativas.

Por su parte, el presidente de la Liga Chaqueña de Fútbol, Raúl Mosqueda, agradeció al Gobierno provincial por la concreción de este logro histórico. “Este terreno es el resultado de 100 años de trabajo y espera. Ahora nos queda seguir creciendo junto al Estado y al sector privado, para que los chicos puedan disfrutar de un hermoso predio”, expresó.

