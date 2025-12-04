EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIÓ NUEVA LÍNEA DE PRÉSTAMO PARA CONSOLIDAR DEUDAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La iniciativa estará vigente desde el 9 de diciembre de 2025, permitirá unificar todos los préstamos personales vigentes en una única cuota mensual, con mejores condiciones y una tasa significativamente más baja que la actual del sistema financiero y no financiero.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, junto al presidente del Nuevo Banco del Chaco, Germán Dalghren, la jefa del área de Banca Personal, Claudia Ledesma, el presidente de Ecom Chaco, Adrián Veleff, anunciaron el lanzamiento de una nueva línea de préstamo destinada a mejorar la situación financiera de los agentes de la Administración Pública Provincial. “Este programa está pensado para ordenar las finanzas de los agentes y ofrecer herramientas concretas frente al contexto económico”, señaló el ministro Abraam durante la presentación.

¿A quiénes está dirigido?

El beneficio está destinado a agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial que perciben sus haberes en el Nuevo Banco del Chaco y cuya liquidación se realiza a través de ECOM Chaco S.A.

Condiciones del crédito

-Plazo: hasta 60 meses.

-Tasa: hasta un 50% menor respecto de las tasas vigentes en el sistema financiero/no financiero, según plazo y monto de la operación.

¿Cómo iniciar el trámite?

Los interesados podrán iniciar la gestión en cualquiera de los canales habilitados del NBCH. Un asesor se comunicará posteriormente para completar el proceso.

Documentación requerida

-Certificación de deuda vigente (mutuales y cooperativas) emitida mediante el sistema de ECOM.

-Constancia de deudas en entidades financieras y estudios jurídicos.

-Certificado de deuda judicial, en caso de corresponder.

Con esta iniciativa, el Gobierno Provincial refuerza la estrategia de acompañamiento a las familias chaqueñas, generando herramientas que permitan enfrentar el impacto de la inflación y mejorar la administración de los ingresos.

“Sabemos que muchas familias destinan gran parte de su salario al pago de múltiples créditos. Este programa viene a ofrecer una solución real y accesible que permitirá recuperar tranquilidad y capacidad de planificación”, agregó Dalghren.

