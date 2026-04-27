UNA MENOR EN GRAVE ESTADO FUE TRASLADADA HASTTA EL HOSPITAL BICENTENARIO

Este fin de semana, desde la organización solidaria Ayuda Humanitaria reclamaron al Gobierno provincial el traslado de una niña de Misión Nueva Pompeya en grave estado hasta el Hospital Perrando de Resistencia.

«En el hospital de Misión Nueva Pompeya no hay médico pediatra para atenderla», denunciaron desde el grupo que trabaja en la zona. Los pediatras de Ayuda Humanitaria le dieron oxígeno, antibióticos y broncodilatadores, y pidieron con urgencia el traslado de la niña.

«Los caminos están destruidos por la lluvia y el barro, completamente intransitables. No hay ambulancias que puedan ingresar o salir. La niña, literalmente, quedó aislada. Como última alternativa, solicitaron un traslado aéreo, pero la respuesta fue que el helicóptero del Ejército en la provincia no estaría operativo», indicaron.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de la provincia informaron que la menor se encuentra actualmente estable, sin requerimientos de oxígeno, sin dificultad respiratoria, con buena actitud alimentaria, afebril y en observación en el Hospital de Juan José Castelli, bajo seguimiento permanente del equipo médico

«Desde el primer momento, el sistema de Salud activó todos los mecanismos necesarios para garantizar su atención. Tras tomar conocimiento del caso, se trabajó de manera articulada con el hospital local de Pompeya a través de la red de salud digital, brindando soporte constante a los profesionales de la zona. Esto permitió estabilizar al paciente, con parámetros vitales adecuados, e iniciar el tratamiento correspondiente según el diagnóstico y los estudios realizados», explicaron.

En paralelo, se evaluaron distintas alternativas para su traslado. Debido a las condiciones climáticas adversas en la región de El Impenetrable, el organismo encargado de coordinar los vuelos sanitarios de la Secretaría de Gobernación informó que no era posible realizar el operativo aéreo, ya que los helicópteros requieren una visibilidad mínima de 5 kilómetros y en la zona se opera exclusivamente de manera visual.

En este contexto, se contó con el compromiso de la provincia de Salta para brindar asistencia con su helicóptero, teniendo en cuenta que en el norte argentino solo dos provincias disponen de estas aeronaves operativas, siendo Salta la más cercana.

Finalmente, el traslado se concretó por vía terrestre, gracias al trabajo y compromiso del equipo de salud, que intervino en condiciones geográficas y climáticas complejas, priorizando en todo momento la seguridad del paciente.