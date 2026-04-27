UN NIÑO DE 11 AÑOS INTENTO COMPRAR UN ARMA DE FUEGO EN UNA ARMERIA

En el marco del contexto actual de amenazas difundidas a nivel nacional y provincial, personal del Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco actuó de manera inmediata, tras detectar llamadas reiteradas de un menor que intentaba comprar un arma de fuego en una armería, ubicada sobre avenida Castelli al 400, aproximadamente, en Resistencia.

Las tareas investigativas permitieron identificar al niño, de 11 años, y ubicar a su entorno familiar.

En ese marco, se citó a los tutores del menor en la sede de Cibercrimen, donde fueron debidamente notificados de las actuaciones iniciadas. Asimismo, conforme lo dispuesto por la Fiscalía interviniente, se dio intervención a la Línea 102.

Desde la Policía del Chaco remarcaron la importancia de actuar de manera preventiva y responsable ante este tipo de situaciones, a fin de evitar riesgos y llevar tranquilidad a la comunidad.