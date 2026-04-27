MALTRATO ANIMAL: DEMORARON AL MENOR QUE MALTRATO UN GATO

El sábado pasado, personal policial tomó conocimiento a través de la red social Facebook sobre la viralización de un video, donde se observaba a una persona, aparentemente menor de edad, maltratando a un animal felino (gato).

El hecho ocurrió en el barrio Juan José Valle de la ciudad de Charata.

En consecuencia, se comisionó personal policial y se solicitó colaboración al Servicio Externo, a los fines de recabar información e identificar al presunto causante.

Continuando con las tareas investigativas, este domingo, alrededor de las 14:15, personal policial, tras una amplia recorrida, logró establecer el domicilio donde residiría el involucrado.

Los efectivos fueron atendidos por la ciudadana S.L.G, de 42 años. Con autorización de la misma, personal policial ingresó al inmueble, labrándose un acta de constatación, verificándose únicamente la presencia de un animal tipo mascota (un loro), no hallándose el felino mencionado en el video.

Seguidamente, se procedió a la conducción del menor, de 16 años, junto a su progenitora, hacia la unidad de orden público.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, dispuso que el menor sea acompañado por la presidente de la Fundación Cimientos de Amor, Tania Caravaca, como así también se proceda a la extracción del animal del domicilio, se reciba declaración a la progenitora y se dé intervención al Juzgado del Menor y la Familia y a la U.P.I.