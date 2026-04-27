PAGO UN FLETE PARA TRASLADAR MERCADERIA PERO NUNCA LLEGO LA CARGA

Un ciudadano informó que contrató a un hombre para el traslado de productos desde Sáenz Peña hasta Resistencia, pero la carga nunca llegó a destino. Había retirado la mercadería del local, pero desapareció.

Inmediatamente tomaron intervención en el caso los efectivos de la División Delitos Económicos y Financieros y se instruyó una causa por «Supuesta estafa».

Los agentes identificaron al implicado y el vehículo con el cual había realizado el traslado, y comenzaron tareas de inteligencia y patrullajes investigativos. Este domingo por la tarde supieron que el supuesto autor residiría por la calle Carrasco, por lo cual, se dirigieron al lugar.

Tras un emplazamiento de vigilancia en cercanías, vieron a un hombre con características físicas similares y lo demoraron. Tras verificar sus datos personales, descubrieron que se trataba del buscado y lo condujeron a la dependencia policial.

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso la aprehensión del hombre de 38 años, en la causa «Supuesta estafa». Prosiguen diligencias investigativas para hallar el vehículo y la mercadería.