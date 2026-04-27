PAMPA DEL INDIO: AMENZARON COMENZARON CON ATACAR UNA ESCUELA Y LES ENCONTRARON TUMBERAS EN LA CASA

Dos adolescentes de 17 años fueron identificados en Pampa del Indio tras difundir amenazas de un posible tiroteo en la E.E.S. N° 78 Coronel Rostagno. En allanamientos realizados en el barrio Santa Teresita, la Policía secuestró armas de fabricación casera conocidas como «tumberas», municiones y celulares que serán peritados en el marco de una causa por intimidación pública.

La investigación se inició a partir de la denuncia de autoridades escolares, que detectaron publicaciones en Instagram donde se hacía referencia a armas de fuego y a un eventual ataque. A partir de ese punto, el Departamento de Cibercrimen logró rastrear las cuentas involucradas y avanzar en la identificación de los responsables.

Los procedimientos se concretaron en dos domicilios del barrio Santa Teresita. En uno de ellos, los efectivos secuestraron dos armas de fabricación casera junto a cartuchos calibres 28 y 32. Además, hallaron una motocicleta de 110 cilindradas con irregularidades: el número de chasis limado y un motor que correspondía a otro vehículo.

En la segunda vivienda, donde reside la otra adolescente implicada, encontraron cartuchos calibre 38. Durante los operativos también incautaron tres teléfonos celulares, que serán analizados por el Gabinete Científico para determinar el origen y el alcance de los mensajes difundidos

Por la edad de los involucrados, interviene el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia, que dispuso que ambos permanezcan bajo la guarda de sus padres mientras avanza la causa, caratulada como «Supuesta Intimidación Pública, Incitación a la Violencia Colectiva y Tenencia de Arma de Guerra».

El episodio no aparece como un hecho aislado. En la provincia, ya se contabilizaron al menos 153 amenazas de tiroteos en escuelas , muchas de ellas difundidas a través de redes sociales.