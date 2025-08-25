UNA FAMILIA CHAQUEÑA NECESITÓ MÁS DE $ 1.110.000 EN JULIO PARA NO SER POBRE

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) informó que en julio de 2025, la Canasta Básica Total (CBT), en el Gran Resistencia y Sáenz Peña, registró una suba mensual del 0,82%, por lo que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.110.004,80 para no ser pobre.

Asimismo, la CBT registró un incremento del 48,28% en comparación con julio del 2024.

Por otra parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) también mostró un alza y se ubicó en los $ 486.844,21, con un incremento mensual del 0,82% y una suba interanual del 44,38% respecto los 337.206 pesos de julio 2024.

De este modo, una familia chaqueña de cuatro integrantes necesitó más de un millón de pesos para cubrir sus necesidades básicas y no caer bajo la línea de la pobreza.

La directora del instituto, Patricia Lezcano, afirmó que «los productos básicos continúan registrando incrementos mes a mes, aunque en algunos casos con menor intensidad que en períodos anteriores, mientras que los servicios esenciales han experimentado aumentos exorbitantes que golpean con fuerza la economía familiar».

«Mientras tanto, los salarios siguen sin recuperar su poder adquisitivo, lo que profundiza el deterioro de la calidad de vida», expresó, y agregó: «La caída del consumo afecta tanto a las familias como al comercio minorista y a las pequeñas y medianas empresas».

RUBROS CON MAYORES AUMENTOS

En cuanto a los rubros, la verdulería fue el sector que más aumentó en julio con un 13,48% de alza, llegando a los $ 89.571,99. Esto representó un aumento de $ 10.638 en relación a los $ 78.933 de junio.

Por su parte, el almacén registró una baja del -1,37% y quedó en $ 199.532,69. Es decir, $ 2.769 menos a los 202.301 pesos del mes pasado al índice.

La carnicería tuvo una disminución del -1,95%, consolidándose en $ 197.739,53. De esta forma, dejó atrás los $ 201.668 de junio.