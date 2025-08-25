VILLA ANGELA AMENAZÓ CON UN ARMA A SU PAREJA Y A SU HIJA: FUE DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre de 44 años ya se encuentra alojado en la unidad policial.

Este lunes, después de la medianoche, un hombre fue detenido por el personal de la División Violencia Familiar y Género de Villa Ángela, por supuestas amenazas con arma de fuego. Tomaron conocimiento tras la denuncia de la hija del supuesto autor, quien manifestó que su padre la amenazó a ella y a su madre con una escopeta.

Ante la situación, fueron al lugar del hecho ubicado en Quinta 5 de esa localidad, donde se encontraba esta persona con el arma de fuego. Procedieron a secuestrar la escopeta y luego trasladaron al hombre hacia la unidad policial.

Posteriormente, el fiscal de turno dispuso que el demorado sea notificado de aprehensión por “supuestas amenazas con armas”.

Relacionado