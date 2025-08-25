CLASES DE NEWCOM GRATUITAS PARA ADULTOS MAYORES EN EL INSTITUTO DEL DEPORTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Instituto del Deporte Chaqueño continúa desarrollando actividades destinadas a adultos mayores, con la propuesta de clases gratuitas de newcom mixto, una disciplina recreativa y de integración social.

Los entrenamientos se realizan los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 horas en el Polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150).

Para participar, los interesados deben presentar planilla de inscripción y certificado de aptitud física en la oficina del Departamento de Actividad Física y Salud, ubicada en el mismo predio.

Además de ser un espacio de encuentro y recreación, el newcom representa una oportunidad para que los adultos mayores mejoren su movilidad, fuerza muscular, coordinación y equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas y contribuyendo a mantener una vida activa. También favorece la salud cardiovascular, ayuda a prevenir enfermedades crónicas y fortalece el bienestar emocional, ya que promueve la socialización, el trabajo en equipo y la autoestima.

La iniciativa busca fomentar el deporte, la recreación y los hábitos saludables, reafirmando que nunca es tarde para comenzar a moverse y disfrutar de los beneficios de la actividad física.

