SOFOCARON UN INCENDIO EN UN SECTOR DE RESIDUOS Y ELEMENTOS CHATARRA

Este domingo, alrededor de las 17:30, bomberos intervinieron en un incendio de chatarras por la calle Formosa al 336 de Villa Ángela.

Incendio de chatarra.

El personal tomó conocimiento del incendio de residuos y chatarras. Al arribo de la dotación, se constató la veracidad del hecho, tratándose de fuego sobre residuos y depósitos de heladeras acumuladas al aire libre, en un sector del patio trasero de una vivienda.

Los efectivos procedieron a la extinción del foco ígneo, mediante arrojo de agua proveniente de una línea de ataque con manga.

No resultaron personas lesionadas ni bienes dañados.

El fuego afectó un total de 10 heladeras y residuos. Se hallaba en el lugar el propietario de la vivienda, sin acompañantes.