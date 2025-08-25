ATAQUE SEXUAL EN CHARATA: DETUVIERON A CUATRO PERSONAS DE CORZUELA

Un grave hecho de abuso sexual con acceso carnal fue denunciado en la localidad de Charata este domingo y derivó en la detención de cuatro personas en las últimas horas.

La fiscal de Investigación Penal N° 3, María Gabriela Rafart Anton, ordenó la individualización y aprehensión de los sospechosos, además del secuestro de un automóvil.

En un operativo conjunto entre efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior Charata y personal de la comisaría local, se logró la conducción de tres jóvenes de 18, 20 y 22 años, y una mujer de 21, todos con domicilio en Corzuela.

Durante el procedimiento también se secuestró un automóvil Volkswagen Gol, blanco, presuntamente vinculado al hecho investigado.

La fiscal interviniente dispuso que los detenidos sean notificados de su aprehensión en la causa porsupuesto abuso sexual con acceso carnal, y que las actuaciones sean remitidas este lunes a la magistratura, para dar continuidad al proceso judicial.