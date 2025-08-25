MUESTRA EDUCATIVA – “CONOCIENDO MI PUEBLO”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del proyecto “Conociendo mi Pueblo”, llevado adelante por la U.E.G.P. N°210 Colegio Diocesano Jesús Misericordioso, se realizó una emotiva muestra de trabajos preparados por los estudiantes de 5° Año A y B .

La comunidad pudo recorrer y disfrutar de producciones que reflejan la historia, la cultura y el patrimonio de nuestra localidad.

La Intendente, Lic. Marcela Duarte, junto a la concejal prof. Cristina Skoko, acompañaron este valioso encuentro educativo, destacando la importancia de brindar siempre apoyo a la niñez, la juventud y las instituciones escolares.

Este tipo de propuestas nos recuerdan que el futuro se construye con compromiso, dedicación y la unión de toda la comunidad .

Desde la gestión municipal renovamos nuestro compromiso con la educación, la cultura y las nuevas generaciones, convencidos de que son la base de un Tres Isletas mejor

