ENCONTRARON A UN HOMBRE SIN VIDA EN UN CAMINO VECINAL DE TRES ISLETAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El cuerpo fue hallado este lunes por la mañana en un camino vecinal de Colonia Velez Sarfield y se investigan las circunstancias del hecho.

Se trata de un hombre de 63 años identificado como Loreto Sena domiciliado en Lote 15 Lalelay. El cuerpo fue hallado recostado contra su moto Honda Wave 110, y se investigan las causas de la muerte.

En un principio, a simple vista, no se encontraron rastros sobre la posible participación de otro vehículo, y la causa fue caratulada como «Muerte por S/ Siniestro Vial».

Tomó conocimiento el Fiscal Gerónimo Roggero quien dispuso se haga presente personal del Gabinete Cientifico, y Personal de la Div. Bomberos de Castelli.

Relacionado