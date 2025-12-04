Un principio de incendio en un aire acondicionado generó alarma en la EEP Nº 1043 de Castelli

Juan José Castelli, 3 de diciembre de 2025 – Un principio de incendio registrado en un equipo de aire acondicionado provocó la intervención del personal de Bomberos en la Escuela de Educación Primaria N° 1043, cerca de las 15:40 de este miércoles, aunque el hecho no pasó a mayores y no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo con el informe oficial de la División Bomberos Juan José Castelli, el incidente se inició alrededor de las 14:20, cuando la Sala de Monitoreo 911 alertó sobre un fuego declarado en un equipo Split perteneciente a la oficina de la Dirección del establecimiento educativo.

Rápida intervención de Bomberos

Al lugar acudió una dotación a cargo del Sargento Dante Cantero en la autobomba Iveco 4006. Al arribar, los efectivos constataron que el incendio se encontraba localizado en la unidad exterior del aire acondicionado. De inmediato se procedió a la extinción del fuego mediante el uso de un extintor clase ABC de 5 kg, evitando así su propagación.

El foco ígneo provocó daños únicamente en el equipo afectado.

Autoridades escolares presentes

En el lugar se encontraba la vicedirectora de la EEP Nº 1043, María Recofski, quien supervisó la situación junto al personal del establecimiento mientras se desarrollaban las tareas de control.

Las labores concluyeron sin novedades adicionales y sin que se registraran heridos.

Relacionado