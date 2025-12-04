Incendio en una vivienda sobre Avenida Güemes movilizó a bomberos de Juan José Castelli

Juan José Castelli, 3 de diciembre de 2025 – Un incendio estructural registrado durante la tarde de este miércoles generó una rápida intervención de los bomberos en un inmueble ubicado en Avenida Güemes 1450. El siniestro, reportado a las 16:37 por la Sala de Monitoreo 911, afectó la planta alta de un edificio donde en la planta baja funciona el comercio “Mercadito/Carnicería El Impenetrable”.

Según informó la División Bomberos Juan José Castelli, a cargo del Comisario Cristian R. Obregón, al lugar acudieron tres unidades: la autobomba Iveco 4006, la Agrale A-7 y la PT-515, con personal especializado que trabajó intensamente para controlar la situación.

El fuego se originó en una de las habitaciones

El incendio se encontraba declarado a la llegada de la dotación, afectando una de las habitaciones de la planta alta, construida con paredes de mampostería, techo de chapa de cinc y cielorraso machimbre. Tras verificar el corte del suministro eléctrico, los bomberos procedieron a atacar las llamas con líneas devanadera y una línea de 25 mm, logrando extinguir el proceso combustivo.

Posteriormente se realizaron tareas de remoción del material combustionado y una inspección técnica para evaluar daños y determinar la magnitud de lo ocurrido.

Pérdidas materiales

El fuego provocó la destrucción de:

Una cama de madera de una plaza y media con su colchón

Una ventana

Una puerta

Ropa de uso personal

Además, se registró tiznamiento generalizado en toda la planta alta y afectación en la instalación eléctrica.

La propietaria, Roxana Alegré, de 43 años, estuvo presente durante el operativo y colaboró con las autoridades.

Trabajaron varias áreas en conjunto

En el lugar colaboraron también personal del Departamento 911, efectivos de la Comisaría Segunda de la ciudad, y un operario de SECHEEP, identificado como Leonardo Bogado, quien intervino para asegurar las instalaciones eléctricas.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

El personal de bomberos finalizó su labor y regresó a base sin novedades adicionales.

