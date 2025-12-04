Incendio en Villa Río Bermejito destruyó dos viviendas y dejó a un bombero voluntario asistido por inhalación de humo

Villa Río Bermejito, 3 de diciembre de 2025 – Durante la madrugada de este miércoles, un incendio de considerable magnitud afectó dos viviendas del barrio Oro Azul, en la localidad de Villa Río Bermejito. El hecho se registró alrededor de la 01:10, y si bien los daños materiales fueron importantes, no se lamentaron víctimas fatales.

Según informó la División Bomberos Juan José Castelli, al mando del Comisario Cristian R. Obregón, al llegar al lugar los bomberos constataron que el foco ígneo ya había sido controlado por el cuartel de bomberos voluntarios de la localidad, por lo que no fue necesaria la intervención directa de la dotación oficial, que arribó con la autobomba Iveco 4006.

Dos viviendas afectadas

El incendio tuvo origen en la vivienda de Mariana Noemí Escalante, de 30 años, quien indicó que el fuego se habría iniciado por una falla en el cableado de un aire acondicionado tipo ventana. Las llamas se propagaron rápidamente a través del cielo raso de machimbre, provocando pérdidas totales.

Entre los bienes consumidos por el fuego se enumeran electrodomésticos, muebles, prendas de vestir, el cableado eléctrico y otros elementos que, debido a la carbonización, no pudieron ser identificados.

El siniestro también alcanzó parcialmente la vivienda lindante, propiedad de Walter Leopoldo Alonso, de 45 años, jornalero, donde el fuego afectó parte del cielorraso, sin llegar a mayores consecuencias.

Testigos informaron que vecinos y propietarios retiraron algunos muebles y aparatos electrónicos que lograron salvarse, dejándolos en la vereda a resguardo.

Un bombero voluntario debió ser asistido

Antes de la llegada del personal de Bomberos Castelli, el bombero voluntario Facundo Alegre Burgos, de 21 años, debió recibir atención médica por inhalación de monóxido de carbono. Fue asistido por una ambulancia local y quedó en observación, encontrándose estable.

Autoridades presentes

En el lugar también trabajó el Comisario Principal Ariel Pavón, jefe de la Comisaría de Villa Río Bermejito, junto al personal policial de turno.

Las dotaciones que respondieron a la emergencia regresaron a su base sin novedades adicionales.

