IMPACTO EN EL TANGO: SALE A LA LUZ LA VERDADERA HISTORIA DE POR QUÉ CARLOS GARDEL DECIDIÓ SER ARGENTINO

Este 11 de diciembre se cumplen 135 años del nacimiento del emblema del tango. Su vida estuvo envuelta de rumores y uno de los grandes enigmas tiene que ver con su nacionalidad. ¿Por qué hay tres hipótesis distintas?

Documento argentino de Gardel Foto: Archivo

Que Carlos Gardel es el máximo exponente del tango no amerita discusión, el cantante se transformó en todo un símbolo de la cultura porteña grabando más de 900 canciones en las que se encuentran “El día que me quieras”, “Volver” y “Mi Buenos Aires querido”. Pero un detalle de su vida se convirtió en una pregunta que se transformó en mito por años, incluso después de su muerte en 1935: el lugar de su nacimiento.

Para muchos había nacido el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia, y otros que era oriundo de Tacuarembó, Uruguay, en 1887. La discusión de su lugar de origen abrió la puerta a muchas teorías que ahora tienen un punto final.

Uno de los grandes misterios del cantante Foto: Archivo

¿Por qué “se hizo argentino”?

Para el año 1920, el Dúo Gardel-Razzano estaba en pleno apogeo y buscaban acaparar el mercado internacional, probando suerte en España, primero, y luego en Francia. Para ese momento, Gardel no había tenido la necesidad de un documento que le permitiera salir del país y su irregular documentación solo le permitía viajar a naciones limítrofes. Entonces algo debía cambiar.

Carlos Gardel y José Razzano Foto: Archivo

Antes de solicitar el pasaporte se requiere un certificado de buena conducta jurídica, algo que a Gardel se lo negarían debido a que en su juventud había cometido pequeños delitos. Para resolver esta situación se registró en el consulado uruguayo, declarando que había nacido en Tacuarembó y que tenía tres años más de los que realmente tenía, usando su nombre artístico para oficializar su identidad.

¿Dónde nació Carlos Gardel?

Gardel murió en un accidente de avión en Medellín Colombia, el 24 de junio de 1935, pero las versiones sobre dónde nació recién comenzaban. Fue con la publicación de El padre de Gardel, en 2012, que se resolvió la duda que muchos tenían.

Los investigadores, Juan Carlos Esteban, Georges Galopa y Monique Ruffié, encontraron que el nombre real de ‘Carlitos’era Charles Romuald Gardes y había nacido el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia.

La partida de nacimiento de Carlos Gardel

“Después de diez años de recabar documentación y entrevistas en los tres países, un grupo de investigadores dio con la partida de nacimiento de ‘El Zorzal Criollo’ y lo publicó en este libro», anotaron los autores.

De acuerdo con su relato, el icónico intérprete de tango arribó a la Argentina con su madre, Berthe Gardes, cuando tenía dos años y tres meses. La mujer había sido expulsada de Francia por ser madre soltera. Por otro lado, encontraron que su padre, Paul Jean Lassere, fue un francés que tuvo otros hijos naturales y pasó gran parte de su vida en prisión.

Los investigadores también afirmaron que Gardel no tenía fuertes vínculos con su país de origen. “Él era ciudadano francés en Argentina, pero no sentía un compromiso patriótico hacia su país de origen. Por eso nunca se registró en el Consulado Francés”, explicó Esteban.

La librería que guarda un secreto de Gardel

Si hablamos de librerías emblemáticasde la Ciudad de Buenos Aires, el Ateneo Grand Splendid (en Avenida Santa Fe 1860) ocupa el primer lugar. El edificio actual fue data de 1917 y se inauguró en mayo de 1919 por el empresario de origen austríaco, Max Glücksmann, quien buscaba instalar un cine-teatro sobre los cimientos de lo que fue el Teatro Nacional Norte. Diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol y construido por los arquitectos Pizoney y Falcope, el teatro fue bautizado “Gran Splendid”, contando con cuatro hileras de palcos y una platea con capacidad para 500 personas.

La edificación data de 1917 Foto: Wikipedia

En ese escenario brillaron Ignacio Corsini, Roberto Firpo -dedicándole el tango Gran Splendid-​ y Carlos Gardel, quien empezó a grabar para el sello Nacional Odeón (actualmente EMI), en 1920, en el estudio de grabación que Glücksman había instalado en el edificio.

Cuenta la leyenda que fue en esas mismas paredes donde el austríaco le enseñó al Zorzal Criollo como podía hacer para darle más potencia a su voz en las grabaciones:poniéndose detrás de una silla y tomándose con las manos del respaldo, de manera de poder expandir su caja torácica. En la actualidad la sala donde el francés grababa aún existe en el edificio, pero sin acceso público.

