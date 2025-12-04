INFLACIÓN DE NOVIEMBRE: PREVÉN QUE SUPERÓ EL 2% POR TERCER MES AL HILO Y ANOTÓ SU MAYOR REGISTRO DESDE ABRIL

Los aumentos superiores a octubre llegan de la mano de los precios estacionales y regulados. El valor de la carne jugará un rol central en diciembre.

En noviembre, los precios regulados registraron un incremento del 2,1% , según EcoGo, con una fuerte tracción de las subas en tarifas de luz y gas (+3,6% y +3,8% respectivamente), prepagas (+2,4% promedio), colectivos en PBA y CABA (+4,1%) y Nación (+9,7%), y combustibles (+6%).

«La dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados», destacaron desde la consultora de María Castiglioni y Camilo Tiscornia.

Si bien la carne vacuna se venía acelerando desde octubre, en noviembre profundizó su alza y marcó un incremento del 5,8%. «A esto se suma que el precio mayorista de la carne vacuna continúa registrando aumentos, por lo que no sería extraño observar nuevas subas en el corto plazo», enfatizaron desde EcoGo.

En ese sentido, desde Bichos de Campo resaltaron que la falta de novillos llevó a que las empresas frigoríficas paguen precios que “no los convalida ningún negocio y menos ahora que la Cuota Hilton bajó 10%”, según indicó Sebastián Castillo, del grupo de productores exportadores Abuelo Julio. Actualmente, la industria frigorífica local paga el novillo 5% más caro que la uruguaya, 31% más que la paraguaya y 44% más que la brasileña.

«El Cyber Monday condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, pero tuvo particular impacto en equipamiento del hogar, en donde se incluyen diversos electrodomésticos», analizaron desde C&T Asociados.

La categoría Vivienda lideró las subas del mes, con un incremento del 3%. Tras las elecciones, las tarifas de electricidad y gas aumentaron 3,6% y 3,8%, respectivamente, mientras que el ajuste en el agua fue más moderado, del 1%. Este último movimiento ayudó a contener el avance del indicador, según EcoGo.

Inflación: ¿qué se espera para diciembre?

De cara al último mes del año -que suele ser estacionalmente inflacionario para los alimentos-, los consultores subrayaron el rol determinante que tendrán los incrementos de precios regulados. En particular, el boleto de colectivo registró una suba del 14,8% en la provincia de Buenos Aires, un ajuste que, según remarcan en el sector, debería ser extraordinario y no repetirse en los próximos meses.

«Esperamos que la inflación se mantenga en niveles similares durante diciembre. Los aumentos previstos en transporte y las potenciales nuevas subas en el precio de la carne, se suman a la dinámica estacional propia del consumo al cierre de año, limitando la posibilidad de descompresión en el frente inflacionario», resaltaron desde EcoGo.

Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, analizó que “noviembre deja un arrastre estadístico elevado, especialmente por la carne, cuyo alza se profundizó en la segunda quincena. Además, en las últimas semanas vimos que el dólar mayorista siguió subiendo, por lo que diciembre debería mostrar un incremento significativo en carne, similar al de noviembre”.

Y agregó: “A eso se suman regulados aún muy firmes: la primera semana de diciembre arrancó con un aumento del 15% en el transporte público de la Provincia de Buenos Aires y del 4,3% en CABA. También subió el subte. Con este panorama, nuestra primera estimación de regulados parte de la hipótesis de que electricidad y gas aumentarán por encima del 3%, según los anuncios recientes, y que habrá otro ajuste en combustibles. No sería extraño que esta dinámica aporte alrededor de 0,5 puntos porcentuales adicionales de inflación”.