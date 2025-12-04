EL GOBIERNO PROVINCIAL ENTREGÓ UNIFORMES A LOS FUTUROS AGENTES DE POLICÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó que esta entrega “es la continuidad de más de 2 años de una política de seguridad fortalecida por el Gobierno provincial, con la mirada puesta en brindar el uniforme y las herramientas necesarias a nuestros futuros agentes, que próximamente saldrán a las calles de la provincia”.

Este miércoles, en la Plaza de Armas del Instituto Superior de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Chaco llevó adelante el acto de entrega de uniformes y equipamiento destinado a los cadetes que próximamente egresarán como agentes de Policía y serán asignados a distintas unidades operativas de la provincia.

La ceremonia estuvo presidida por el ministro de Seguridad, Hugo Daniel Matkovich, acompañado por el jefe de Policía, comisario general (R) Fernando Javier Romero; el subjefe de Policía, comisario general Manuel Victoriano Silva; el director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control Policial, comisario general Cristian Antonio Durand; además de autoridades de la Escuela de Policía, del Departamento Logística y otros funcionarios del área.

La actividad forma parte de las acciones que impulsa el Ejecutivo provincial para fortalecer el funcionamiento de la fuerza y las políticas de modernización y equipamiento establecidas por la gestión del Gobernador Leandro Zdero.

Entrega de equipamiento

Durante el acto, se distribuyeron 492 chombas y 492 pantalones, confeccionados íntegramente por la División Sastrería Policial, además de 492 pares de borcegos y 500 pistolas 9 mm, materiales que serán provistos a los cadetes al momento de su egreso.

El ministro Matkovich, además subrayó que “se trata de una inversión muy importante por parte del Gobierno, pero principalmente a toda la comunidad chaqueña, que se beneficiará con el servicio que brindarán los nuevos efectivos policiales”.

Relacionado