ECOM: LA ATENCIÓN AL CLIENTE SERÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDA POR UNA AUDITORÍA INTERNA

La Empresa de Comunicaciones del Chaco (ECOM) informa que, debido a la realización de una auditoría interna programada, la atención al cliente se verá parcialmente restringida desde este jueves 4 hasta el lunes 8 de diciembre inclusive.

La medida responde a procedimientos técnicos y administrativos que la compañía lleva adelante periódicamente con el objetivo de fortalecer sus procesos internos, garantizar la calidad del servicio y optimizar la gestión institucional.

Desde ECOM explicaron que estas auditorías permiten evaluar el funcionamiento de los distintos sectores operativos, revisar protocolos y actualizar mecanismos de control. “Son instancias necesarias para sostener altos estándares de eficiencia y confiabilidad en todos los servicios que brindamos a la ciudadanía”, indicó su presidente, Adrián Veleff.

A pesar de esta restricción temporal, la empresa aclaró que se mantendrán activos los canales esenciales de contacto, tanto para consultas como para reclamos técnicos.

Canales habilitados durante el período de auditoría

Atención al Cliente

-Horario: 7 a 20 horas

-Teléfonos: 3624419300 / 3624810854

-Correo electrónico: at.clientes@ecom.com.ar

Reclamos Técnicos (NOC)

-Horario: 7 a 21 horas

-Teléfono: 3624419310

-Correo electrónico: noc@ecom.com.ar

Las autoridades de la empresa pidieron comprensión a los usuarios por las molestias que pudiera generar esta situación y remarcaron que el trabajo interno permitirá seguir avanzando en la mejora continua de los servicios tecnológicos que ECOM ofrece en toda la provincia. Asimismo, se recordó que, fuera del período de auditoría, los canales de contacto mantienen su funcionamiento habitual y que la empresa continúa trabajando para brindar soluciones ágiles y eficientes a todos los usuarios.

