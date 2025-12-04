Jue. Dic 4th, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Jueves 4 de diciembre

9:00 Hs- En el Salón Obligado, conferencia de prensa del ministro de la Producción, Oscar Dudik sobre el Girasol y las próximas siembras.

10:00 Hs- Conferencia de prensa del ministro de Economía, Alejandro Abraam junto al Banco del Chaco y a Ecom.
Lugar: Salón Obligado.

11:00hs: Inauguración de predio de la Liga Chaqueña de Fútbol – Descubrimiento de monolito y plaqueta. -Instituto del Deporte Chaqueño y Liga Chaqueña de Fútbol.
Ubicación en maps: -27.43471780864927,
-59.035383986312404

📍En Barranqueras ⬇️

Calle Fray Mocho 729
De 8 a 12 Hs- Operativo provincial sobre el subsidio energético nacional.
https://maps.app.goo.gl/EVHzsZJYyWTL6xC96

🌙 Por la noche:

21:00 hs: 100° Aniversario Liga Chaqueña de Fútbol más firma de convenio.
-Instituto del Deporte Chaqueño y Liga Chaqueña de Fútbol.
Lugar: en el Club Atlético Chaco For Ever, Av. 9 de Julio 2222.

 

🤗 Los esperamos‼️

