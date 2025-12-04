AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Jueves 4 de diciembre
9:00 Hs- En el Salón Obligado, conferencia de prensa del ministro de la Producción, Oscar Dudik sobre el Girasol y las próximas siembras.
10:00 Hs- Conferencia de prensa del ministro de Economía, Alejandro Abraam junto al Banco del Chaco y a Ecom.
Lugar: Salón Obligado.
11:00hs: Inauguración de predio de la Liga Chaqueña de Fútbol – Descubrimiento de monolito y plaqueta. -Instituto del Deporte Chaqueño y Liga Chaqueña de Fútbol.
Ubicación en maps: -27.43471780864927,
-59.035383986312404
📍En Barranqueras ⬇️
Calle Fray Mocho 729
De 8 a 12 Hs- Operativo provincial sobre el subsidio energético nacional.
https://maps.app.goo.gl/EVHzsZJYyWTL6xC96
🌙 Por la noche:
21:00 hs: 100° Aniversario Liga Chaqueña de Fútbol más firma de convenio.
-Instituto del Deporte Chaqueño y Liga Chaqueña de Fútbol.
Lugar: en el Club Atlético Chaco For Ever, Av. 9 de Julio 2222.
🤗 Los esperamos‼️