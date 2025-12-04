AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Jueves 4 de diciembre

9:00 Hs- En el Salón Obligado, conferencia de prensa del ministro de la Producción, Oscar Dudik sobre el Girasol y las próximas siembras.

10:00 Hs- Conferencia de prensa del ministro de Economía, Alejandro Abraam junto al Banco del Chaco y a Ecom.

Lugar: Salón Obligado.

11:00hs: Inauguración de predio de la Liga Chaqueña de Fútbol – Descubrimiento de monolito y plaqueta. -Instituto del Deporte Chaqueño y Liga Chaqueña de Fútbol.

Ubicación en maps: -27.43471780864927,

-59.035383986312404

📍En Barranqueras ⬇️

Calle Fray Mocho 729

De 8 a 12 Hs- Operativo provincial sobre el subsidio energético nacional.

https://maps.app.goo.gl/EVHzsZJYyWTL6xC96

🌙 Por la noche:

21:00 hs: 100° Aniversario Liga Chaqueña de Fútbol más firma de convenio.

-Instituto del Deporte Chaqueño y Liga Chaqueña de Fútbol.

Lugar: en el Club Atlético Chaco For Ever, Av. 9 de Julio 2222.

🤗 Los esperamos‼️

Relacionado