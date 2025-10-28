UN POLICÍA ASESINÓ A SU EXNOVIA, SE TIROTEÓ CON SUS COMPAÑEROS Y SE MATÓ EN MEDIO DE UNA TRANSMISIÓN EN VIVO

Un policía mató a su novia y luego se quitó la vida en Misiones. (Foto: Facebook Natanael Comes).

Un oficial de la Policía de Misiones asesinó a su exnovia, se tiroteó con sus propios compañeros y transmitió en vivo el momento en que se quitó la vida.

El impactante hecho ocurrió este domingo en una casa de la localidad misionera de Andresito. Fueron los vecinos del barrio 80 viviendas quienes llamaron a la policía para advertir que escuchaban gritos de auxilio de una mujer.

Cuando la patrulla llegó al lugar, se dio cuenta de que se trataba de la casa de Natanael Comes, un compañero que prestaba servicios en la misma fuerza. Los efectivos fueron recibidos a los tiros por su propio compañero, que se atrincheró en su casa.

Natanael Comes asesinó a tiros a Daiana Raquel Da Rosa en su casa de Andresito. (Video: X/@jorgekurrle).

Para el momento en que se dio el tiroteo, Comes ya había asesinado a tiros a su exnovia, la también oficial ayudante Daiana Raquel Da Rosa (26), quien trabajaba en la Comisaría de la Mujer.

Comes y Da Rosa habían terminado su relación hacía unos meses, según señalaron desde la fuerza.

En medio del tiroteo y con la joven asesinada, el policía decidió empezar una transmisión en vivo y amenazó a sus compañeros con quitarse la vida si entraban a su casa.

En la impactante imagen se ve al oficial con el cañón de su pistola reglamentaria apoyado en su mentón, mientras caminaba dentro de la casa y hablaba con sus compañeros de trabajo, que trataban de convencerlo de que no se quitara la vida.

Mirando a cámara, dijo: “Los quiero mucho, gracias gente”. A sus compañeros, que le pedían abrir la puerta, les decía que se quedaran tranquilos mientras se dirigía a la cocina, donde estaba el cuerpo de su exnovia. En el camino, se escuchó que pateó las vainas que fueron expulsadas de su arma. “Lo siento grupo, lo siento”, dijo por último antes de matarse.

Tras escuchar la detonación, los agentes irrumpieron en la casa y se encontraron con la oficial muerta, tirada junto a la mesada. Comes fue llevado con vida al hospital, pero falleció poco después.

Desde la Jefatura de Policía de Misiones dijeron que entre los oficiales no existían medidas judiciales ni actuaciones previas relacionadas con un vínculo de violencia de género.