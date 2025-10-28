DEPARTAMENTO RURAL JUAN JOSE CASTELLI FUERTES OPERATIVOS EN ZONA RURAL DE TRES ISLETAS DEJARON DETENIDOS Y SECUESTROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de intensos controles rurales, la Policía secuestró cables, armas y recuperó animales sustraídos. Un hombre fue detenido.

Durante la última semana, efectivos del Departamento Rural Juan Jose Castelli realizaron múltiples operativos en la zona rural de Tres Isletas, con el objetivo de prevenir infracciones a las leyes de Caza, Pesca y Bosques, además de contravenciones y delitos rurales.

Días atrás, precisamente el pasado 24 de octubre, los uniformados fueron alertados por un productor de la zona del paraje Pampa El Gallo, quien denunció la sustracción de cables del tendido eléctrico y tres terneros recién nacidos.

Tras diversas tareas investigativas y el seguimiento de rastros, la Policía obtuvo una orden judicial para allanar un inmueble cercano al lugar del hecho. Como resultado, se logró el secuestro de cuatro rollos de cableado eléctrico de alta tensión, con una longitud total de entre 300 y 400 metros, además de un ternero hembra de unos 100 kilos, que presentaba adulteraciones en las marcas auriculares.

Un hombre de 39 años fue detenido por disposición de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín, mientras se instruyen actuaciones paralelas.

Asimismo, en los últimos días, los controles rurales permitieron incautar tres escopetas, cartuchos y armas blancas en distintos puntos del Departamento Maipú, donde varias personas fueron notificadas por infracción al artículo 189° bis del Código Penal y a la Ley 1429-R de Caza, por carecer de documentación legal.

Desde la fuerza destacaron que estos operativos continuarán de forma intensiva en la zona rural, con el fin de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los colonos tresisletenses.

