RESISTENCIA TRAS RÁPIDA INTERVENCIÓN POLICIAL RECUPERARON UNA MOTO

Ocurrió en la zona de Pasaje Carlos Hardy. Dos sospechosos abandonaron el rodado y escaparon al notar la presencia de los efectivos.

Agentes de la División Sustracción Vehicular recuperaron una motocicleta que había sido robada horas antes, durante un patrullaje preventivo realizado en Pasaje Carlos Hardy de la ciudad de Resistencia.

Cerca de las 10, los efectivos observaron a dos personas que intentaban hacer arrancar una moto de manera sospechosa, golpeándola en la parte delantera. Al acercarse para identificarlos, los individuos abandonaron el rodado y escaparon a pie hacia uno de los pasillos del barrio, arrojando objetos contundentes para impedir su aprehensión.

Por razones de seguridad, el personal policial se replegó y aseguró la motocicleta, una Honda Biz 125 cilindradas. Al verificar la numeración, constataron que no tenía pedido de secuestro, aunque tras gestiones con el registro del automotor lograron identificar a la titular original, quien informó que había vendido el vehículo a un hombre residente en Villa Centenario.

El nuevo propietario confirmó luego que el rodado había sido sustraído durante la madrugada de su vivienda. Tras la denuncia formal, la Fiscalía N° 2 dispuso la devolución del bien a su legítimo dueño.

