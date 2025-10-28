FONTANA BICICLETA RECUPERADA: FUE SUSTRAIDA DEL HOSPITAL LOCAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El rodado había sido robado del ingreso al Hospital Luis Fleitas y fue hallado pocas horas después entre las malezas de un descampado.

Efectivos de la Comisaría Primera de Fontana lograron recuperar una bicicleta que había sido sustraída este martes del acceso principal del Hospital Luis Fleitas.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30, cuando un vecino denunció la desaparición de su bicicleta tipo Musetta, color rojo, con guardabarros y canasto negro, la cual había dejado sin medidas de seguridad al ingresar al centro de salud.

Tras la denuncia, el personal policial inició tareas de rastrillaje por distintas zonas de la ciudad y, en un descampado del barrio Quebracho, localizaron el rodado oculto entre las malezas.

La Fiscalía N° 2, a cargo de la doctora Ana González de Pacce, dispuso la entrega de la bicicleta a su propietario luego de cumplir con las formalidades legales.

De esta manera, la intervención policial permitió esclarecer rápidamente el hecho y devolver el bien sustraído a su dueño.

Relacionado