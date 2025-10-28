PREOCUPACIÓN EN EL IMPENETRABLE: «EL TIGRE ANDA SUELTO Y EL PARQUE BRILLA POR SU AUSENCIA» – SEÑALAN

Vecinos del Paraje Manantiales viven días de miedo y desesperación ante la presencia de un yaguareté que ronda la zona desde hace más de dos semanas. Según denuncian, el felino ya habría atacado a un perro y causado daños en los rodeos, generando un clima de alarma generalizada.

Lo que más indigna a la comunidad es la falta total de respuesta por parte del Parque Nacional El Impenetrable, que hasta el momento no envió a ningún agente ni autoridad a la zona para fiscalizar o contener la situación. “Parece que no tienen gente capacitada, o simplemente no les interesa lo que pasa con los vecinos”, comentó un poblador cansado de esperar.

Mientras crece la preocupación, el intendente del Parque, MV Daniel Rouvier, se mantiene ausente y en silencio, sin brindar explicaciones ni aparecer por el territorio que debería custodiar. Los pobladores temen que, ante la falta de acción oficial, alguien termine lastimando al animal o saliendo herido.

“Todos sabemos que el yaguareté es Monumento Natural Nacional, pero eso no sirve de nada si no hay control ni acompañamiento. Nos están dejando solos”, expresan con impotencia los vecinos del Impenetrable.

La comunidad exige la presencia inmediata de las autoridades provinciales y nacionales, así como de las organizaciones que promueven la conservación de la fauna en la región, para que se hagan responsables y trabajen de manera conjunta en garantizar la seguridad de las familias y la protección del ejemplar antes de que sea demasiado tarde.

