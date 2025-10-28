DU GRATY: EL GOBERNADOR ZDERO ESTUVO JUNTO A LAS FAMILIAS AFECTADAS, TRAS EL TEMPORAL

Este martes, el gobernador Leandro Zdero estuvo en Coronel Du Graty en las zonas afectadas por la tormenta del pasado viernes. Acompañado por el intendente Oscar Dalmasso, la ministra de Desarrollo Humano Gabriela Galarza y el presidente de SECHEEP José Bistoletti, el Gobernador constató los daños ocasionados por el fenómeno climático y coordinó la continuidad de los trabajos de contención, asistencia y recuperación para las familias que se lleva adelante junto al municipio desde el fin de semana.

El gobierno provincial continúa con la asistencia y el acompañamiento en la localidad, luego del fuerte temporal del pasado viernes que dejó daños materiales en unas 30 casas y algunas personas con lesiones leves. “Vengo a brindar, una vez más, nuestro apoyo con Du Graty y con las otras localidades que también sufrieron las consecuencias del temporal”, manifestó el gobernador. “Desde el primer momento estuvimos presentes, garantizando una atención rápida para restablecer el suministro eléctrico y asistir a las familias afectadas”, agregó.

Hasta el momento, el relevamiento preliminar indica que algunas personas sufrieron heridas y debieron ser asistidas, cuatro viviendas fueron destruidas por completo y unas 30 familias sufrieron voladuras de techos y daños severos. Además, se registraron afectaciones parciales en diferentes sectores de la localidad.

Zdero destacó el trabajo articulado de las distintas áreas del Estado provincial, especialmente del Ministerio de Salud Pública, que brindó atención inmediata a los heridos, y de SECHEEP, que continúa trabajando para restablecer la totalidad del servicio eléctrico.

“Seguiremos coordinando acciones con el intendente para asistir a las familias que perdieron sus hogares y acompañar a toda la comunidad en la recuperación. Estamos para ayudar, acompañar y resolver”, afirmó el gobernador.

Respuesta inmediata y trabajo conjunto

El intendente Oscar Dalmasso agradeció la presencia del gobernador y la rápida respuesta del Gobierno Provincial.

“El viernes vivimos un día de terror, un tornado que causó cuantiosos daños. El gobernador estuvo en contacto desde el primer momento y seguimos articulando acciones para atender cada necesidad. Agradezco a la ministra Gabriela Galarza, que llegó el sábado muy temprano para recorrer la zona, y a SECHEEP por su esfuerzo para recomponer el servicio. Falta mucho por hacer, pero las soluciones ya están en marcha”, sostuvo el jefe comunal.

Por su parte, la ministra Gabriela Galarza informó que su cartera lleva adelante una asistencia de contingencia inmediata, articulada con el municipio.

“El área social municipal también trabaja en un relevamiento exhaustivo de las familias afectadas. Tenemos por delante una tarea sostenida, tanto a corto como a mediano plazo, para acompañar a quienes perdieron sus viviendas y ayudar a reconstruir lo que la tormenta dañó”, concluyó.

