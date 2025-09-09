UN NENE DE 2 AÑOS SACÓ UN ARMA DE LA CARTERA DE SU MAMÁ Y SE MATÓ DE UN TIRO EN LA CABEZA FRENTE A SU HERMANA

Una madre fue acusada de negligencia grave después de que su hijo de 2 años muriera al dispararse accidentalmente con un arma que estaba en su cartera. Otra hija de la mujer, de 9 años, presenció el hecho.

El trágico episodio ocurrió el 19 de junio en el estacionamiento de una farmacia de Indianápolis, mientras Keiara Bickett (28) iba a hacer compras con sus hijos.

Bickett fue imputada por “negligencia de un dependiente con resultado de muerte”, un delito grave en el estado de Indiana que puede conllevar una sentencia de hasta 40 años de cárcel. Según los registros judiciales, la mujer quedó detenida y la Justicia le prohibió tener contacto con su hija mayor.

Cómo fue el accidente que terminó en tragedia

La joven madre declaró que llevaba su arma de fuego en la cartera, que ese día estaba sin cerrar y apoyada en el medio del auto. Mientras intentaba estacionar, escuchó un disparo y vio cómo su hijo, Javarius, se caía del lado del acompañante.

La nena, que estaba sentada adelante, contó que en ese momento jugaba con el celular y que su hermanito se había subido a su falda segundos antes del disparo.

La tragedia ocurrió mientras la mujer estacionaba el auto frente a una farmacia. (Foto: captura de video WTHR).

La madre llamó al 911 y explicó que no sabía cómo el nene había salido de la sillita infantil ni cómo había llegado a tomar el arma.

El pequeño fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde confirmaron su muerte. El informe forense determinó que recibió un disparo en el ojo derecho a corta distancia. La causa fue catalogada como un accidente.

La Justicia le quitó la custodia de su hija mayor

El viernes 5 de septiembre, Bickett se presentó ante el juez, quien ratificó la orden de no contacto con su hija de 9 años.

La nena quedó bajo la custodia de su abuela materna hasta la próxima audiencia, a fines de septiembre.

La Justicia le quitó la custodia de su hija mientras avanza la investigación. (Foto: captura de video WTHR).

La madre de Bickett, Melissa Etheridge, sostuvo que la acusación es demasiado severa y calificó la muerte de su nieto como “un accidente absoluto”.

“Quizás haya sido negligente al no tener el arma en un lugar seguro, pero jamás le haría daño a ninguno de sus hijos. Ama a sus hijos con locura. Me destroza. Le destroza a su hija”, dijo Melissa al canal local WTHR.

Y agregó: “Sé que debería ser castigada por lo que pasó, pero es demasiado”. “Todos la pintan como una mala persona. Es una gran madre. Cuida de sus hijos. No hace nada que pueda dañarlos. Los cuida muy bien. Tienen todo lo que quieren, todo lo que necesitan”

En tanto, una campaña en GoFundMe pata ayudar a la mujer a pagarse un abogado, describió a la acusada como “una madre cariñosa y dedicada”.

El pequeño Javairus murió al jugar con el arma. (Foto: gentileza WTHR).

El debate por la tenencia de armas y el reclamo de la fiscalía

El caso reavivó la discusión sobre la tenencia responsable de armas en Estados Unidos. El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, fue contundente: “Esto nunca debió haber pasado. Hasta que el estado exija licencias y capacitación básica para los dueños de armas, las familias seguirán en riesgo. El almacenamiento seguro y la responsabilidad no son opcionales: es cuestión de vida o muerte”.

La investigación sigue en curso y la situación judicial de Keiara Bickett se definirá en las próximas semanas, mientras la comunidad debate sobre la seguridad y el acceso a las armas en los hogares.

Las armas, la primera causa de muerte de niños en EE.UU.

Las armas de fuego son la principal causa de muerte en niños y adolescentes (de 1 a 19 años) en Estados Unidos, según cifras oficiales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Los accidentes representan un promedio de 144 muertes al año, mientras que se contabilizan 1275 suicidios y 2814 homicidios.

Se estima que al menos 4,6 millones de niños en Estados Unidos viven en un hogar con al menos un arma de fuego cargada y desbloqueada, y que la tasa de suicidios con armas de niños y adolescentes aumentó un 36% en la última década, según la ONG a favor del control de armas Everytown for Gun Safety.