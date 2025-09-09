TIENEN ENTRE 15 Y 22 AÑOS: QUIÉNES SON LOS ACUSADOS DE MATAR A UN ADOLESCENTE FRENTE A SU MAMÁ EN LA MATANZA

Dilan Insfrán intentó defender a su mamá de un robo y delincuentes lo mataron a balazos. (Foto: Facebook / Eliana Vanina Insfrán).

Tres de los cuatro detenidos por el crimen de Dilan Insfrán en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, se negaron a declarar ante la Justicia. Son dos adolescentes de 15 y 16 años; y otro joven de 18. El último capturado, de 22, será indagado este martes.

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron determinantes para identificar a los sospechosos. Una de ellas mostró la fuga de los asaltantes después del asesinato; mientras que otra grabó el momento exacto del robo en la puerta de la casa de la víctima.

Los acusados de 15, 16 y 18 años fueron detenidos horas después del asesinato, mientras que el de 22 recién fue arrestado len la tarde del lunes durante un allanamiento una casa de la calle Guamini, en la localidad de Virrey del Pino.

“No hay dudas que fueron los autores, están filmados y los reconocen hasta sus propios vecinos”, aseguró una fuente de la investigación a TN.

Por lo menos tres de los acusados son del mismo barrio donde ocurrió el ataque mortal. Todos están acusados de homicidio agravado criminis cause por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de arma de fuego.

La causa está a cargo del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza.

El crimen de Dilan en La Matanza

El adolescente de 17 años había ido a hacer unas compras la tarde del sábado con su mamá Alicia Ojeda antes de su viaje de egresados. Al regresar, la mujer bajó a abrir el portón de su casa y cuando estaba por subir de nuevo a su camioneta, fue sorprendida por cuatro delincuentes. El chico intentó defenderla, pero lo mataron a balazos.

Los ladrones abrieron la puerta del conductor y trataron de arrastrar a la mujer fuera de su vehículo. Dilan reaccionó al instante: se interpuso para protegerla y, en medio del forcejeo, recibió tres disparos. Uno le impactó en el cuello y los otros dos en la axila derecha.

“Empezaron a forcejear y después escuché los tiros”, relató Alicia en TN Central sobre el dramático momento, ocurrido en el cruce de las calles Manzoni y Cepeda. “Estaba todo desangrado, pobrecito. No podía hacer más nada, se desvaneció en el piso”, lamentó.

Dilan fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, pero los médicos no lograron salvarlo.

La mujer además denunció que la inseguridad es moneda corriente en la zona: “No se puede vivir así. Me levanto todos los días a las tres y media de la mañana para ir a trabajar. Cada tanto pido remís y no quieren entrar en el barrio tampoco. A veces salgo sola hasta la ruta para poder ir a trabajar”. En medio del dolor, recordó que su hijo iba a cumplir 18 años el próximo 20 de noviembre.