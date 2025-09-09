MÁS DE 90 ENVOLTORIOS DE COCAÍNA INCAUTADOS TRAS ALLANAMIENTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Investigaban una causa de Supuesto Femicidio en grado de tentativa

A primeras horas de esta mañana, efectivos de la División Enlace Operativo Metropolitana, llevo a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Lino Torres y Remedios de Escalada, por una causa investigada por Supuesto Femicidio en grado de tentativa.

Conforme a lo ordenado por el Juzgado de Garantías N° 2, se dirigieron a la vivienda, donde fueron atendidos por un joven de 28 años, a quien se le supo en conocimiento de la presencia policial.

Es así, que registraron la finca, no hallando elementos vinculados a la causa. Asimismo encontraron 93 envoltorios con cocaína con un peso de 38 gramos, $1.238.840 en efectivo, mil dólares, un revólver calibre 22mm., y una bomba para pileta.

Tras confirmarse que la sustancia era clorhidrato de cocaína, intervino la Fiscalía Antidrogas N° 1, que ordenó el secuestro de los elementos y la detención del morador quien fue notificado por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

